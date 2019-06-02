امريكا تدين أعمال العنف والقتل ضد المعتصمين ومضايقة الصحفيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية أعمال العنف والقتل تجاه المعتصمين التي وقعت الأسبوع الماضي، بجانب إغلاق مكتب قناة الجزيرة.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيبور ناجي، في تغريدة بحاسبه على موقع (تويتر) إن المجلس العسكري الانتقالي لم يؤسس لحكم السودان بل للمشاركة في الانتقال إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية. ودعا ناجي كلا من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير للعودة إلى المفاوضات لإستكمال الاتفاق، وأضاف: “لقد حان الوقت لبدء الفصل التالي في السودان”، وأدان عمليات العنف والقتل الأخيرة تجاه المعتصمين أمام القيادة العامة، ومضايقة الصحفيين في عملهم وطردهم، في إشارة إلى قرار المجلس العسكري بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وإلغاء رخصتها، ورفض قيام المجلس بمصادرة حق المواطنين في التعبير السلمي، واعتبر عمليات القمع تجاه وسائل الإعلام من السمات المميزة لنظام البشير البائد. الجريدة المادة السابقة جريدة العرب اللندنية : تحالف معارض يحذّر من احتمال فض اعتصام الخرطوم بالقوة المقالة القادمة شارع النيل.. عندما تقتل ذبابة بدبابة.. بقلم أيمن كبوش

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