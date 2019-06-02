المريخ يوافق على خوض مباريات النخبة

الخليج 365 : كشفت قيادات مريخية لكفرووتر عن موافقة نادي المريخ على خوض مباريات بطولة النخبة والتي ستنطلق في الثامن من الشهر الجاري وذلك والتي ستلعب بالعاصمة السودانية الخرطوم وستلعب بمواجهة الهلال والخرطوم الوطني ويجدر ذكره ان نادي المريخ كان قد رفض خوض بطولة النخبة مع بقية اندية الممتاز لاسباب امنية واقتصادي

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