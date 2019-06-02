مؤيد عابدين على بعد خطوات من الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من مصدر القرار بنادي الهلال ان ناديه فتح خطاً مباشرا مع الهلال الابيض بغرض شراء متبقي فترة التعاقد مع اللاعب الوطني مؤيد عابدين وذلك للتعاقد مع رسميا في الانتدابات المقبلة وحسب متابعات كفرووتر الدقيقة فان الهلال خطى خطوات حثيثة لحسم الصفقة بناء على رغبة التونسي نبيل الكوكي لتعويض اللاعب اطهر الطاهر والذي تقرر ان يكون لاعب وسط متقدم بدلا من الظهير الايمن في الموسم الجديد.

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