بالصورة..الكشف عن كاتب بيانات الراندوك الشهيرة لتجمع المهنيين ياو_ياو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف تجمع المهنيين عن كاتب بيانات الراندوك الشهيرة على صفحته الرسمية، والتي تخاطب شريحة معينة من شرائح المجتمع، وهو د. مهند محمد حامد دفعة الناطق الرسمي وعضو وفد التفاوض للتجمع د.محمد ناجي الاصم بكلية الطب الدفعة ١٨ جامعة كردفان، بحسب مانقلت “كوش نيوز”.

ومن أشهر بياناته بعامية الراندوك : ” الجوكية ناس طاااط وخالي محطات، قالبي الجزرة وخالطي البنزين بالحب، ناس الجلخة النضيفة والقلب الأنضف، الوطن داير فُوطة على السريع ويرجع يلمع “.

طاط خآلي محطآت أفقش مكنتك و دق سرندلك و أجلخ كربيترك دسيس و غير أوشآش الراس و شحم الكبآبي و غير ريآلآتك و صبن كريستالات الروزيف و إتوكل يآ معلم.