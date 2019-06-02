التاريخ: 02-يونيو-2019
9 مشاهدة
أعلن نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق ركن محمد حمدان دقلو، في تنوير للعاملين بالطيران المدني عودة العالقين بسلطة الطيران المدني للعمل فورًا، وصرف مرتباتهم اعتبارًا من يناير 2019 وحتى مايو، وأعلن عن حافز 3 أشهر لكل العاملين من ضمنهم العالقين، ووجه بتكوين لجنة للمستحقات المتوقفة طيلة الخمس سنوات التي توقفت فيها مرتباتهم.
وقال رئيس لجنة العالقين بالطيران المدني حسب صحيفة الجريدة أمس، إنه منذ الإعلان يوم 22 مايو 2019 الموافق 17 رمضان، لم تصرف المرتبات أو القيام بأي إجراء للعمل كما تم التوجيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العالقون بالطيران المدني يؤكدون عدم صرف مستحقاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.