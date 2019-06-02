التاريخ: 02-يونيو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة تمكن العاملون بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، من الضغط على الإدارة وإجبارها على حل قسم تأمين المنشأة التابع للمؤتمر الوطني وتجريد منسوبيه من كافة امتيازاتهم. Advertisements وطالبت الإدارة العاملين بالقسم بتسليم كافة العربات الحكومية الممنوحة وكل العهد، وأنهت عقود العربات المؤجرة. وأشارت الإدارة في خطابها حسب صحيفة الجريدة، لإدارة الشؤون الإدارية إلى تنفيذ القرار فيما لا يتجاوز 24 ساعة. وتم ذلك على خلفية حراك مطلبي انتظم الشركة السودانية للكهرباء قاده العاملون بغرض تفكيك الدولة العميقة وتخليص الكهرباء من سيطرة النظام البائد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بضغط من العاملين.. حل قسم تأمين المنشأة بشركة توزيع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.