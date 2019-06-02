إحالة متهم بقتل واغتصاب طفل في منزل مهجور للمحاكمة

التاريخ: 02-يونيو-2019
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فرغت النيابة من تحرياتها حول مقتل واغتصاب طفل بضاحية الصالحة بأم درمان ووضعت ملف القضية أمام محكمة الأسرة والطفل.
ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام بأن المتهم كان قد تم توقيفه بتهمة اغتصاب طفل وقتله بضربه بحجر على رأسه حيث اتضح لاحقاً أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي حسب صحيفة المجهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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