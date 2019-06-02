إحالة متهم بقتل واغتصاب طفل في منزل مهجور للمحاكمة

التاريخ: 02-يونيو-2019 فى : حوادث 13 مشاهدة فرغت النيابة من تحرياتها حول مقتل واغتصاب طفل بضاحية الصالحة بأم درمان ووضعت ملف القضية أمام محكمة الأسرة والطفل. Advertisements ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام بأن المتهم كان قد تم توقيفه بتهمة اغتصاب طفل وقتله بضربه بحجر على رأسه حيث اتضح لاحقاً أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي حسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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