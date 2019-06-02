الصناعة بالخرطوم تؤكد العمل على تفادي تسريب دقيق الخبز

أكدت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم أن لجنة مراقبة دقيق الخبز المدعوم تعمل بصورة طيبة لتفادي تسريبه لاستخدامات أخرى.

وقال د. تاج الدين عثمان سعيد المدير العام للوزارة رئيس اللجنة الفرعية لمراقبة دقيق الخبز المدعوم في تصريح حسب صحيفة المجهر أمس، إن اللجنة حريصة على توفير الدقيق في المخابز أيام عطلة عيد الفطر المبارك لتغطية حاجة مواطني الولاية من الخبز.

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وأوضح أن هناك التزاماً من المطاحن لتوفير دقيق الخبز، فضلاً عن التزام المخابز باستمرار العمل في العطلة. وأبان أن اللجان العليا التي تترأسها وزارة المالية تضم إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم الجهات الأمنية وتعمل على توفير المعلومات يومياً عن موقف الدقيق المدعوم الخاص بالخبز عبر لجانها الفرعية بمحليات ولاية الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)