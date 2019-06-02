قوى إعلان الحرية تطرح برنامجاً إسعافياً للحكم

التاريخ: 02-يونيو-2019
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طرحت قوى إعلان الحرية والتغيير برنامجاً إسعافياً، أعده خبراء، تعتزم تنفيذه في العام الأول من عمر الفترة الانتقالية، على أن تطبق السياسات البديلة في العامين المتبقين.
وطالبت ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير “قمرية عمر” في ورشة عقدت بدار المهندس عن البرنامج حسب صحيفة المجهر أمس (السبت)، بتنفيذ البرنامج الذي وصفته بالممتاز، في وقت نوهت إلى أن المهددات التي من شأنها تقويض الثورة لا تزال قائمة، وقالت إن الثورة أطاحت براس النظام فقط نظراً إلى تعنت مواقف المجلس العسكري.
والبرنامج يهدف إلى وقف الحرب، الوصول لسلام مستدام، حماية أمن المواطن، تحقيق العدالة الانتقالية، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، استعادة قومية أجهزة الخدمة العامة، رفع الوعي بثقافة الديمقراطية، تفعيل دور المجتمع المدني، توفير الخدمات الأساسية من غذاء وتعليم وصحة وخلق علاقات متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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