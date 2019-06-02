غرفة البصات تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الميناء

التاريخ: 02-يونيو-2019
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كشفت الغرفة القومية للبصات السفرية، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة الميناء البري، وما أثير عن اعتقال عدد من العاملين والموظفين على خلفية الإضراب الذي تم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وقللت من تأثير الخطوة على حركة البصات السفرية.
وأكدت الغرفة لمصادر حسب صحيفة الصيحة أمس، أن خمسة متفلتين قاموا بمنع البصات من الدخول إلى الميناء، وكشفت أنه لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بالميناء، وأنه تم اعتقالهم من قبل السلطات.
وفي السياق أعلنت الغرفة عن انسياب الحركة إلى الولايات بصورة طبيعية، وكشفت أن عدد الرحلات بلغ (6) آلاف ذهاباً وإياباً منذ بدء التفويج.
وقال رئيس التشغيل بالغرفة إبراهيم مصطفى طبقاً للمصدر إن التفويج كان ناجحاً، وساهم في انسياب الحركة ووصول البصات في زمن وجيز لوجهتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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