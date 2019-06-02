رؤساء الحركا يشيدون بحميدتي وبدعمه للثورة

فجرت قيادات الحركات المسلحة و الحركة الشعبية لتحرير السودان من ابوظبي مفاجاءات من العيار الثقيل وانضمت الي راي حزب الامة القومي حول قائد قوات الدعم السريع حميدتي الذي صنع فجر جديد للسودان من خلال انحيازه الي الشعب السوداني عبر ثورته التي زلزلت اركان طغيان طاغية تجبر لثلاثين عاما .
جاءت الاشادة و والتقدير من القائد مني اركو مناوي و جبريل ابراهيم و الاستاذ ياسر عرمان الذي وصف موقف حميدتي بالبطولي و الوطني وان التاريخ يسجل له ذلك و قال عرمان ان حميدتي ليس له علاقة بالحركة الاسلامية او المؤتمر الوطني او اي تنظيم سياسي وانما رجل قومي سوف يكون شريك في بناء السودان ، وان حميدتي اوجد لنفسه مكانة كبيرة بين السودانين ، كما اشادت تلك القيادات بموقف رئيس المجلس العسكري الفريق برهان و وصفت موقفه من الثورة بالايجابي وقالت انه رجل قومي .
كما رفض الاستاذ ياسر عرمان التصعيد ضد المجلس العسكري و قال ان ما قدمه من تنازلات يستحق عليها الاحترام لافتا الي موقف حزب الامة القومي من فكرة الدعوة الي العصيان المدني استباقا لاجتماع قوي اعلان الحرية و التغيير مساء الاثنين الذي سوف يحسم فيه موضوع المكتب القيادي لقوي اعلان الحرية و التغيير.
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