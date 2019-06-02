نقل الفنان المصري عزت أبو عوف إلى المستشفى في حالة حرجة

نقل الفنان المصري، عزت أبو عوف، إلى إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وأكد تلك المعلومة، الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، إذ شارك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، منشورا كشف فيها تعافي الفنان حسن حسني وتحسن حالته الصحية من الأزمة التي مر بها اليومين الماضيين، بينما طالب محبي الفنان عزت أبو عوف بالدعاء له.

وقال: "دعواتنا للفنان النبيل عزت أبو عوف حالته حرجة ربنا هو الشافي".

يشار إلى أن آخر ظهور فني لعزت أبو عوف، كان بصحبة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان تابع لشبكة المحمول "فودافون".