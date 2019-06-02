تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية غرب دارفور من ضبط متهم يبلغ من العمر (31) عام وبحوزته عدد (42.580) حبة ترامادول، وتشير الوقائع إلى أن أحد أفراد الشرطة أوقف المتهم بالمدخل الغربي لمنطقة وسط دارفور وقام بتفتيشه ليعثر معه على كمية الحبوب المخدرة عليه تم اقتياده إلى دائرة الاختصاص ودون في مواجهته بلاغ تحت المادة (15أ) من قانون المؤثرات العقلية ولا زال التحري جارياً حسب صحيفة الدار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 24580 حبة ترامدول بغرب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.