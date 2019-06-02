ونفى باسيل الذي كان أثناء المباراة موجودا بمدريد بزيارة رسمية، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" قطعيا صحة هذه التقارير، واصفا إياها بأنها "أكاذيب اخترعتها الأقلام الخبيثة".
وقال: "فيما نبحث في مدريد كيف يستفيد شباب لبنان من اتفاق مع أكاديمية "ريال" لكرة القدم، تخترع الأقلام الخبيثة الأكاذيب عن كلفة حضوري مباراة على حساب الدولة".
كما أصدرت السفارة اللبنانية في إسبانيا بيانا نفت فيه نفيا قاطعا أن تكون قد أنفقت أي مبلغ على حضور باسيل المباراة الكروية بين "ليفربول" و"توتنهام" في ختام زيارته الرسمية لإسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل يعلق على خبر حضوره نهائي أبطال أوروبا على نفقة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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