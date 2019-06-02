هيئة محامي دارفور تتقصى حول ملابسات إطلاق مدير الأمن السياسي السابق

شرعت هيئة محامي دارفور في التحقيق حول ملابسات إطلاق سراح مدير الأمن السياسي السابق عبدالغفار الشريف واكدت الهيئة في تعميم لها انها شكت لجنة لتقصي الحقائق حول اطلاق سراح عبدالغفار الشريف مضيفة ان المحكمة الدستورية معطلة بناءا على تعطيل الدستور وشككت في سلامة الاجراءت التى اتخذتها السلطات لاطلاق سراح عبدالغفار الذي كان محبوسا على خلفية فساد ضخم جدا اثناء عمله قبل يتم العفو عنه وتعيتة في المجلس العسكري.

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