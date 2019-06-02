أمريكا توافق على بيع عربات قتال برمائية هجومية للجيش الإسبانى

وافقت الولايات المتحدة على بيع 11 عربة قتال برمائية مصفحة للقوات المسلحة الإسبانية من الطراز الهجومى.

وذكر بيان صادر عن هيئة التعاون الدفاعى والأمنى الدولى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن العربات من إنتاج مؤسسة (بى إيه آى سيستمز) الأمريكية، التى تقع مصانعها فى مدينة يورك الصناعية بولاية بنسلفانيا وتبلغ قيمة الصفقة 107 ملايين دولار أمريكي.

كما أشارت الهيئة الأمريكية إلى أن الصفقة ستخدم من زاوية أخرى أهداف الأمن القومى الأمريكى، حيث تعد إسبانيا من حلفاء واشنطن فى حلف شمال الأطلنطى (ناتو)، كما تعد من ركائز الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادى فى أوروبا بتدعيم قدراتها وجاهزيتها العسكرية.

وتستخدم القوات المسلحة الإسبانية طرازًا وحيدًا من العربات القتالية البرمائية هو (إيه فى فى) بإجمالى 19 عربة تخدم حاليًا فى التشكيلات العاملة للجيش الإسبانى، فضلًا عن عربتى قيادة وسيطرة برمائيتين من ذات الطراز وعربة إصلاح للأعطال والنجدة الميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن صفقة بيع العربات البرمائية الأمريكية لإسبانيا هى أول صفقة تسلح تحصل عليها إسبانيا من الولايات المتحدة لعام 2019.

واشترت إسبانيا فى العام الماضى مروحيات أمريكية قتالية من طراز (سى إتش - 47) قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكى.