الاوبزرفر: زيارة ترامب للمملكة المتحدة انتصار على حساب مضيفيه

وأضافت الصحيفة أن ترامب يصل إلى لندن بعد أن نجا من الضربة الأخيرة للمحقق روبرت مولر بعد تصريحاته الأخيرة الخاصة بأنه لا يمكنه أن اتهام الرئيس بارتكاب جرائم أو ببراءته.
واعتبرت "الاوبزرفر" أن الرئيس يريد الآن شن هجومًا مضادًا وقد يستخدم زيارته لتكرار ادعائه بأن المخابرات البريطانية ساعدت فى التجسس على حملته الانتخابية، وهو ما وصفته الأخيرة بأنه "مثير للسخرية تمامًا".
وأضافت "الأوبزرفر" أن الزيارة وخاصة لقاءه بأفراد العائلة المالكة لن يصرف عنه الصورة السلبية والمتشككة فقط، وإنما سيرسل رسالة طمأنينة إلى مؤيديه، ففى حين أن أعدائه المحليين لا يتركون فرصة لاستهدافه، إلا أنه يعامل تعامل مثل الملوك في العواصم الأجنبية.
وقال توماس رايت ، مدير المركز في الولايات المتحدة وأوروبا في معهد بروكينجز: "ما يريده هو الإعجاب والإشادة". إنه يريد البروتوكول والعظمة وأن يكون في قلب كل ذلك. هكذا يرى الدبلوماسية العالمية."
لهذا الغرض ، فإن زيارة المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون أكثر كمالا. في يوم الاثنين ، سوف تستقبل الملكة ترامب في احتفالات قصر باكنجهام. سوف يتفقد حرس الشرف وسيتم إطلاق تحية مدفعية ملكية من جرين بارك وبرج لندن.
كما ستتضمن الزيارة حفل شاى بعد الظهر ومآدب ، وبعد ذلك ، في بورتسموث ،سيشاهد عظمة القتال في البحرية الملكية.
وأضافت "الاوبزرفر" أن أسرة ترامب ستنضم إليه، حيث سيرافقه دونالد جونيور ، وإريك وإيفانكا. وستحضر أقوى أبناءه إيفانكا ، سيحضر إفطار "قادة الأعمال" يوم الثلاثاء مع والدها بصحبة تيريزا ماى ودوق يورك.
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