توقعات بهطول امطار بولايات دارفور الكبرى

توقعت وحدة الإنذار المبكر بهيئة الإرصاد الجوية هطول أمطار في عدد من ولايات دارفور الخمسة شمال وجنوب وغرب دارفور ووسط دارفور، وتوقع رئيس وحدة الإنذار المبكر أبو القاسم إبراهيم إدريس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الولايات الشمالية والوسطى والخرطوم والبحر الأحمر وشمال كردفان وشمال دارفور.
وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء واسعة من كسلا، القضارف، النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان وجنوب وغرب دارفور
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