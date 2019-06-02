وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، أن الضربات حققت إصابات مباشرة فى صفوف إرهابيى جبهة فتح الشام ودمرت لهم أوكارا ونقاطا محصنة كانوا يتخذون منها منطلقا لاعتداءات على القرى الآمنة.
وكانت وحدات من الجيش السورى قد دمرت أمس السبت، عدة أوكار وتجمعات ومنصات إطلاق الصواريخ لإرهابيى جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" فى محيط قرى (كفر عويد - احسم - خان شيخون - الهبيط - الشيخ مصطفى) بريف إدلب الجنوبى.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى ينفذ ضربات مدفعية على أوكار إرهابى جبهة فتح الشام بريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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