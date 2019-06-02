اجتماع أمنى طارئ لبحث التفجيرات فى كركوك

عقد مجلس محافظة كركوك، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لبحث التداعيات الأمنية الأخيرة والتفجيرات التى ضربت المحافظة بحضور ممثلى القيادات الأمنية والأجهزة الاستخبارية.

وقال النائب عن محافظة كركوك أرشد الصالحي، الذى حضر الاجتماع - فى تصريحات خاصة لراديو "سوا" الأمريكى - إن "المجتمعين قدموا توصيات تدعو لإعادة النظر بطريقة توزيع رتب ضباط الشرطة فى المحافظة، لمواجهة العدو الذى يستغل هذه الأوقات فى توزيع العبوات الناسفة على المناطق".

من جانبه، دعا قائممقام قضاء سنجار، محمد خليل، الحكومة إلى مطالبة تركيا بإرجاع الأسرى الأطفال المختطفين من سنجار وتلعفر، مضيفا أن هؤلاء الأطفال يقيمون حاليا فى عدد من المدن التركية.

فى سياق آخر، وفى أربيل، عقد المجلس القيادى للحزب الديمقراطى الكردستانى اجتماعا لبحث ومناقشة خطوات تشكيل الحكومة الجديدة و الاتفاقية الأساسية التى أبرمها الحزب مع الاتحاد الوطنى الكردستاني.

وقال المتحدث باسم الديمقراطى الكردستانى محمود محمد، "إننا سنستمر وفق السياقات القانونية والمحددة لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأكد أن الأمن والاستقرار فى المناطق المتنازع عليها يتحقق بمشاركة الكرد والمكونات الأخرى، وتحتاج هذه المناطق لتواجد قوة البيشمركة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، حيث إن هناك تحركات للإرهابيين، وأن تنظيم (داعش) تبنى الأحداث التى وقعت فى الأيام الماضية من اعتداءات على المواطنين الكرد.