خلافات في المريخ بسبب حافز كأس زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ خلافًا حول قيمة الحافز الخاص ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال أدّى إلى امتناع لاعبي المريخ استلام مستحقاتهم المالية.

ويطالب لاعبو المريخ بتسليمهم حافز مباراتي الجيش السوري والمولودية الجزائري وسط تأكّيدات من جانبهم بوعد رئيس النادي محمد الشيخ مدني منحهم مبلغ”2000″ دولار لكل لاعب، الأمر الذي فجّر الخلاف بينهم والمجلس.

وبحسب مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” فإنّ مدير الكرة بالمريخ أكرم خيري تدّخل لحلّ الأزمة، واعدًا اللاعبين بمنحهم حقوقهم كاملة.

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وتأتي الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة النادي منح اللاعبين رواتبهم المتأخرة لمارس وأبريل ومايو عن طريق الشيك لكّن الأمر وجد رفضًا من قبل اللاعبين الذين طالبوا بمنح مرتباتهم بـ”الكاش”.

ومؤخرًا، تسلّم نادي المريخ حافز المشاركة في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ووصوله إلى نصف نهائي المنافسة والبالغ قدره”300″ ألف دولار.

ويعمل مجلس المريخ جاهدًا لحلّ المستحقات المتعلّقة بالجهاز الفني واللاعبين ومرتبات موظفي المكتب التنفيذي بعد أزمة مالية طاحنة عانى منها النادي