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الهلال يفقد خدمات جمال سالم في دوري النخبة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من المنتظر أنّ ينضم لاعب الهلال جمال سالم إلى تحضيرات منتخب بلاده في اليومين المقبلين بعد خطاب رسمي من الاتحاد الأوغندي.

وتأتي الخطوة في وقتٍ أعلن فيه اتحاد كرة القدم السوداني عن انطلاقة الدوري الممتاز في الثامن من يونيو الجاري.

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وطالب الاتحاد الأوغندي في خطابه بانضمام جمال سالم إلى معسكر منتخب بلاده في موعدٍ أقصاه العاشر من يونيو، وهو ما سيمنع اللاعب من المشاركة مع فريقه في دوري النخبة.

وكان نادي الهلال قد أمنّ في قرارٍ سابق بالإبقاء على جمال سالم في كشوفاته إلى جانب إدريسا أمبومبو، قبل أنّ يستغني عن جيوفاني، ديارا، إيمانويل.

يشار إلى أنّ منتخب أوغندا كان قد أوقعته القرعة بأمم أفريقيا في المجموعة الأولى والتي تضم كلٍ من مصر، الكنغو، وزمبابوي.

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