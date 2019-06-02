قوى إعلان الحرية والتغيير(قحت) تدعو للمشاركة في صلاة العيد بميادين الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” جدول جديد لمواكب الاحتجاجات على أن يتوجه المحتجون يوم الثلاثاء المقبل من كل مكان لميادين الاعتصام بالعاصمة والولايات للمشاركة في صلاة العيد مع قيادات التحالف.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير جدولاً جديداً لمواقيت مواكب الاحتجاج وبرامجها ابتداءً من أمس “السبت” حسب صحيفة السوداني، وحتى الجمعة المقبل حيث يجري خلالها مباراة استعراضية في كرة القدم بين قدامى اللاعبين بساحة الاعتصام، بجانب إقامة ندوة سياسية عن مهام الفترة الانتقالية.

وتشتمل برامج الجدول الثوري لقوى الحرية لهذا الأسبوع على مخاطبات سياسية وعمل دعائي للتوعية للإضراب السياسي والعصيان المدني، واستمرار حملات (حنبنيهو) لنظافة محيط الاعتصام وتزيين الشوارع الرئيسية بالمدن بعلم السودان وصور الشهداء استعداداً للعيد.