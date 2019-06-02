- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
كشف لاعب المريخ بكري المدينة عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة مباراة فريقه أمام هلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز، والتي جرت في أبريل الماضي.
وقال بكري عبد القادر في تصريح لـ”باج نيوز” إنّه لم يرفض المثول أمام لجنة التحقيق التي كوّنها النادي، مؤكّدًا في الوقت ذاته أنّه سيمثّل أمام لجنة الانضباط بالاتحاد للدفاع عن نفسه.
وأوضح اللاعب الشهير بـ”العقرب” أنّه لم يعتدَ على حكم مباراة فريقه أمام هلال الأبيض، كاشفًا عن أنّه تعرّض لاستفزازات من الحكم.
وأضاف” أنا هدفي أنّ أودي ضريبة حب المريخ داخل الملعب بكل غيرة وروح”.
وأشار المدينة إلى أنّه لا يبحث المال، لافتًا إلى أنّ اتهامه بذلك غير صحيح، مؤكّدًا أنّ كل من يعرف بكري يعلم مدى التضحيات التي قدّمتها لصالح المريخ.
وفي أبريل المنصرم، علّق الحكم الطيب حسن مباراة المريخ وهلال الأبيض في دوري النخبة بعد اعتداءات من قبل الجماهير على إثر طرد اللاعب بكري المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بكري المدينة تفاصيل جديدة بشأن حادثة مباراة هلال الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.