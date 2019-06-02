بكري المدينة تفاصيل جديدة بشأن حادثة مباراة هلال الأبيض

الخليج 365 :

كشف لاعب المريخ بكري المدينة عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة مباراة فريقه أمام هلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز، والتي جرت في أبريل الماضي.

وقال بكري عبد القادر في تصريح لـ”باج نيوز” إنّه لم يرفض المثول أمام لجنة التحقيق التي كوّنها النادي، مؤكّدًا في الوقت ذاته أنّه سيمثّل أمام لجنة الانضباط بالاتحاد للدفاع عن نفسه.

وأوضح اللاعب الشهير بـ”العقرب” أنّه لم يعتدَ على حكم مباراة فريقه أمام هلال الأبيض، كاشفًا عن أنّه تعرّض لاستفزازات من الحكم.

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وأضاف” أنا هدفي أنّ أودي ضريبة حب المريخ داخل الملعب بكل غيرة وروح”.

وأشار المدينة إلى أنّه لا يبحث المال، لافتًا إلى أنّ اتهامه بذلك غير صحيح، مؤكّدًا أنّ كل من يعرف بكري يعلم مدى التضحيات التي قدّمتها لصالح المريخ.

وفي أبريل المنصرم، علّق الحكم الطيب حسن مباراة المريخ وهلال الأبيض في دوري النخبة بعد اعتداءات من قبل الجماهير على إثر طرد اللاعب بكري المدينة.