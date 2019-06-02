إنخفاض مفاجئ لأسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شهدت أسعار العملات الأجنبية أمس تراجعاً ملحوظاً في السوق الموازي. وتراجع سعر الدولار ليصل بالسوق الموازي إلى (62.5) جنيه في وقت بلغ فيه سعر الدولار خلال الأيام الماضية (64) جنيهاً، فيما وصل بيع الدولار عن طريق الإجراءات المصرفية إلى (72.5) جنيه.
وفي المقابل تراجع سعر الريال السعودي إلى (15) جنيهاً للبيع النقد، فيما بلغ سعره عن طريق الإجراءات المصرفية (19) جنيهاً.
وقال متعاملون في السوق الموازي حسب صحيفة المجهر، إن الانخفاض يجئ لضعف الطلب على الدولار، لا سيما من المستوردين والشركات في الوقت الراهن.
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