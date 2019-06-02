القمة الإسلامية: نؤيد خيار الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مؤتمر القمة الإسلامية الذي اختتمت أعماله في مكة فجر أمس عن تأييده لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، ورحب بما أتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.

وأهاب البيان الختامي للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي حسب صحيفة السوداني، بجميع الأطراف السودانية بمواصلة الحوار البناء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.