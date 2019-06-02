تجمع المهنيين السودانيين: كولمبيا لا تتبع للثوار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد “تجمع المهنيين السودانيين” أن شارع النيل يقع خارج خريطة الاعتصام، وأن المنطقة أسفل كوبري الحديد المعروفة بـ”كولمبيا” لا تتبع للثوار، وطالب المجلس العسكري والقوات الشرطية والأمنية بتحمل مسؤوليتها، وشدد على أنهم لن يسمحوا بذريعة الانفلات في شارع النيل مدخلاً لفض الاعتصام بالقوة.

وقال القيادي بالتجمع محمد يوسف أحمد المصطفى في مؤتمر صحفي بـ”طيبة بريس” حسب صحيفة الصيحة أمس: “الاعتصام لا علاقة له بكولمبيا وهي موجودة قبل الثورة بعشرات السنين، وشارع النيل لا يتبع أصلاً لساحة الاعتصام”. وأضاف: “نحن لسنا مسؤولين عن التصرفات الخارجة عن القانون والمعروفة أصلاً تحت الكوبري، وعلى قوات الأمن أن تضبط هذه الممارسات”.