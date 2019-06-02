هل القطيعة مع الدوحة قادمة؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

وزارة الخارجية بالخرطوم وبطلب من المجلس العسكري الإنتقالي استدعت سفير السودان بقطر فتح الرحمن علي ، وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من اغلاق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم

ومن المتوقع ان يكون السيد السفير قد وصل الخرطوم يوم الجمعة.

الخبر أعلاه منقول (باختصار غير مخل) عن صفحة جريدة الأحداث في الفيسبوك وهو يشير بوضوح الى مدى التوتر الذي وصلته علاقات الخرطوم والدوحة إذ أنه جاء بعد يوم من إغلاق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم وسحب الترخيص الممنوح لها بالعمل في السودان وابلاغ مدير مكتبها الاستاذ المسلمي البشير الكباشي أنه غير مسموح له وزملاءه بالعمل وهي خطوات تصعيدية سريعة اتخذتها الخرطوم دون أن تفصح عن السبب الدافع إليها وان كان البعض يتناقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الخرطوم غاضبة جدا على القناة بسبب ما اعتبرته استهدافا واضحا منها للمجلس العسكري ورئيسه خاصة بعد انتشار الفيديو الذي قيل إنه لمعتمرين سودانيين هتفوا في وجه البرهان مطالبين بالدولة المدنية أثناء طوافه بالبيت الحرام ، واعتبرت السلطات في الخرطوم والرياض أن الفيديو مفبرك وملعوب وعابتا على قناة الجزيرة هذا الفعل المشين لكن البعض يرى أن هذا لايمكن اعتباره السبب الأساسي للتصعيد الشديد من الخرطوم ضد الدوحة الى درجة إغلاق مكتب قناة الجزيرة في السودان وسحب ترخيصها وصولا إلى استدعاء سفيرنا بقطر وقالوا إن هناك أسبابا أخرى حتما هي التي أدت إلى هذا التدهور ، وفي الغالب ان الرياض وأبوظبي قد وجهتا الخرطوم الى اتخاذ هذه الخطوة ، فهل يمكن القبول بهذا الافتراض ؟ ونقول أنه ليس هناك ما يجعلنا نستبعده خاصة بعد الارتهان الكامل لرئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه للسعودية والإمارات ومصر وهذه الدول يمكن أن تطلب من الخرطوم ذلك بل قد يدفعها ضعف المجلس أو استسلامه التام لها أن تأمره بمقاطعة قطر تماما وليس فقط إغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب ترخيصها.