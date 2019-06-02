احرار اليمن يقيمون الحجة على الجميع .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كعادتهم في كل عام كان احرار اليمن في الموعد وهم يخرجون في حشود ضخمة جدا مناصرين للقدس رافعين صوتهم بشعارهم الخالد الموت لامريكا .. الموت لاسرائيل .. النصر للاسلام .

احتشدت الجماهير الصائمة وملأت الساحات رغم المعاناة والتضييق والحصار والقصف والاستهداف والتدمير ، ورغم كل شيء كان الشعب اليمني الصابر حاضرا ليجدد دعمه للقدس الذي لم ينقطع يوما ، وكانت الحشود حاضرة لتجدد رفضها للمؤامرة على فلسطين وقد صدعوا بالحق في وجه ترامب وصفقته المشؤومة ، وفي وجه جار السوء المعتدي الغاشم الذي لم يراع حرمة الاخاء ولا حرمة الجوار ولا حرمة الأشهر الحرم التي كان أهل الجاهلية يتجنبون القتال فيها مراعاة لحرمتها واحتراما لها لكن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومن شايعهم وناصرهم في عدوانهم الظالم كانوا أسوأ حالا من أهل الجاهلية والعياذ بالله .

خرج اليمنيون في صنعاء وصعدة والحديدة وغيرها من محافظات الجمهورية وكان خروجهم مشرفا وعظيما وكانوا بحق حجة على الذين تراخوا ولم يبادروا بالخروج الى الشارع واكتفوا بمتابعة المراسم من على شاشات الفضائيات لكن المجاهدون اليمنيون قالوا لغيرهم نحن رغم الحرب والحصار المطبق ورغم المعاناة والألم لن تتأخر عن إجابة نداء مناصرة القدس ودعم الحق الفلسطيني والصرخة بوجه ترامب وحلفاءه لذا كان أهل اليمن اليوم حجة على غيرهم من أهل الأرض فالتحية لهم والفخر والاعتزاز بهم وبإذن الله تعالى سيكون النصر حليفهم وليس ذلك ببعيد ان شاء الله .

#يوم_القدس_العالمي

#لا_لصفقة_القرن

#نحو_القدس