البراءة من كولومبيا ضرورة هامة

خاص الخليج 365:

كثر الحديث في الأيام الماضية عن كولومبيا والمخاطر التي تمثلها على الثورة والثوار وعلى عموم المواطنين واستقرار البلد ، والمعروف عند غالب الناس أن كولومبيا هي المنطقة التي تقع خلف جسر الحديد أو مايعرف بكبري النيل الازرق في منطقة جامعة الخرطوم مما يقابل شارع النيل ، وقد كثر الحديث عن التفلت والفوضى التي تعم هذه المنطقة الى الدرجة التي قيل عنها انها خارجة تماما عن سلطة الدولة ولايوجد فيها قانون وانما تتحكم فيها بشكل كامل عصابات خطرة تتاجر في المخدرات وتنتشر فيها الخمور المحلية والمستوردة وينشط فيها المتفلتون واللصوص حتي أن مؤسسة عريقة كجامعة الخرطوم – وهي الأقرب لكولومبيا جغرافيا – طالبت في بيان لها المجلس العسكري الانتقالي أن يحميها من السرقة التي تعرضت لها والاتلاف المتعمد الذي طال العديد من مكاتبها ومبانيها القريبة من ساحة الاعتصام الى الحد الذي جعل الخسائر الناجمة عن ذلك تصل الى مبالغ طائلة جدا وهو أمر مؤسف بحق ولايشبه الثوار ونهجهم وسلوكهم الذي عرفوا به طوال اشهر الثورة سواء قبل أو بعد اعتصام القيادة العامة ، وايضا تحدث الكثيرون عن نهب وسلب تعرض له بعض المارة الذين اضطروا الى عبور منطقة كولومبيا وهذا بالطبع غير إطلاق النار الذي سقط فيه ابرياء أولهم ميادة جون الحبلي التي قضت وجنينها بفعل التفلت ولعب الخمر برؤوس البعض كما جاء في بيان الجيش .

إن هذا الذي يجري في كولومبيا لايشرف الثوار بل ولايمثلهم ابدا فهم ليسوا مجرمين ولا متفلتين وما يجري يمثل عارا كبيرا تجب البراءة منه بل ومحاربته فورا وعلى الثوار أن يجتهدوا ويتعاونوا مع السلطات في إنهاء هذا الوضع المشين ولايعتبروا كولومبيا من محيط الاعتصام ففي هذا خير لهم وللثورة وللبلد ككل .

حفظ الله بلادنا من كيد المتربصين و حمي الثوار من شرور الأعداء المجرمين .