تأجيل استئناف الدراسة بجامعة النيلين

أرجأ مجلس عمداء جامعة النيلين استئناف الدراسة من يوم 16 يونيو الحالي والذي كان قد قرره ذات المجلس في اجتماع سابق. وقرر المجلس أن تتم مواصلة الدراسة في أقرب موعد تسمح به الظروف ويحدد ذلك لاحقاً.

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وكان المجلس اجتمع حسب صحيفة الصيحة يوم الخميس الماضي، للتفاكر حول استئناف الدراسة بالجامعة، وخرج الاجتماع بضرورة إرجاء الدراسة بالجامعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)