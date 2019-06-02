قوات أمنية تطوّق شارع النيل وتضبط (13) طن بنقو وكمية من (الترامادول) وعشرات البنادق

أغلقت قوات أمنية تضم “القوات المسلحة، الدعم السريع، جهاز الأمن” أمس، شارع النيل تنفيذاً لخطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، وحاصرت القوات المنطقة بين كوبري النيل الأزرق وكوبري القوات المسلحة والمعروفة باسم (كولومبيا) لحسم ما وصفه المجلس العسكري بالظواهر السالبة.

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وذكرت مصادر حسب صحيفة الصيحة، أن الحملة أسفرت عن ضبط (13) طن بنقو وكمية من حبوب (الترامادول) وعشرات من بنادق الصيد، بجانب خزينة كبيرة لحفظ النقود، وأشارت إلى أن عدداً من رواد الموقع تسربوا إلى داخل محيط الاعتصام، فيما جرت تحقيقات أولية مع من تم توقيفهم من قبل القوات المشتركة والنيابة العامة، لمعرفة تفاصيل من يمولهم بهذه الكميات من الحبوب المخدرة والأسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)