مقتل (7) وإصابة العشرات في مواجهات مسلحة بمعسكر (كلمة)

قتل ما لا يقل عن (7) أشخاص وأصيب العشرات في مواجهات مسلحة بين مجموعات تنتمي لحركة عبد الواحد محمد نور داخل معسكر (كلمة) للنازحين بمحلية بليل في جنوب دارفور.

وأوضحت مصادر أن المشكلة التي وقعت أمس هي امتداد لأحداث شهدها المعسكر بين تلك المجموعات الشهر الماضي وراح ضحيتها وقتها نحو (16) مواطناً وأصيب آخرون. وذكرت المصادر أن الصراع وقع نتيجة لعدم تحريك أي جهود تجاه من تسببوا في قتل مواطنين ينتمون لأحد الأطراف المتصارعة مما خلق نوعاً من الغبن، وقاد لتجدد المشكلة بين المجموعات التي تتبع للمنسقية العامة للنازحين التابعة لحركة عبد الواحد وشباب حركته، بعد أن دبت خلافات أدت لانقسامات داخل منسوبي الحركة بالمعسكر، وأضافت أن معركة أمس استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وأدت لمقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

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وقالت المصادر حسب صحيفة الصيحة، إن الأحداث أدت لنزوح عدد من المواطنين من سنتري (4 و6) إلى مدينة بليل وسنتر واحد وصفر، إضافة إلى الاتجاه الشمالي من المعسكر نتيجة لكثافة الرصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)