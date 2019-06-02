حميدتي: المخطط الممنهج ضد الدعم السريع وقائدها لا يخيفنا

قال نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن الحكومة المدنية التي تطالب بها بعض القوى السياسية يسعى المجلس العسكري أيضاً لقيامها لكن بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني، وأكد أن المخطط الممنهج ضد قوات الدعم السريع وقائده لا يخيفهم وأنهم كشفوا ذلك المخطط.

وشدد حميدتي خلال مخاطبته إفطار نظمه المجلس الأعلى لقبائل رفاعة الكبرى وخلاوي همشكوريب والجميلاب بالساحة الخضراء حسب صحيفة السوداني، دعماً وتأييداً للمجلس العسكري، شدد على أنه لا كبير على القانون وأن أي شخص يخطئ يحاسب بالقانون.

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وثمن حميدتي دور قيادة المجلس العسكري وأعضائه، مؤكداً أنهم على قدر المسؤولية ولن يفرطوا في استقرار السودان. وأشاد حميدتي بدور المشايخ ونظار قبائل رفاعة في دعمها ومساندتها للمجلس العسكري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)