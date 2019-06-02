لم تتوقف وسائل الإعلام المحسوبة على تنظيم الحمدين عن ضخ الأكاذيب اليومية حول السعودية والإمارات.
وكان آخر الأكاذيب التي أوعزت لوسائل إعلامها وللناشطين التابعين لها على مواقع التواصل إسقاط طائرة إماراتية مسيرة في طرابلس بليبيا.
وبدأ الترويج للكذبة بعد فبركة مقطع فيديو لم يخلو من ثغرات وهفوات.
ونرصد أبرز هذه الثغرات والهفوات التي توضح أن التسجيل المصور مفبرك بأن العلم الذي قيل أنه إماراتي ظهر مقلوباً، فيما ذهب آخرون إلى أن المليشيا تحاول من خلال بث هذه الأكاذيب للتغطية على الدور القطري والتركي في تسليح مليشيا الإخوان.
كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم الحمدين يوعز لوسائل إعلام ليبية الترويج لأكاذيب إسقاط طائرة إماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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