قوات حكومة الوفاق الليبية تسقط طائرة إماراتية غرب طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج من إسقاط طائرة إماراتية في محور السواني، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأظهر شريط فيديو وصور نشرها ناشطون فجر اليوم الأحد على موقع التواصل الاجتماعي، حطاما لطائرات استطلاع، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية أنها صنعت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجددت المواجهات المسلحة، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11آخرون جراء انفجار سيارتين مفخختين جنوب مدينة درنة بشرقي ليبيا فجر اليوم الأحد، حسبما ذكر مصدر طبي في مستشفى الهريش بدرنة.

وقال محمد الشاعري من مديرية أمن درنة لوكاله الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق أن السيارتين استهدفتا مقرا للجيش التابع للمشير خليفة حفتر، وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الهريش في المدينة

و بعد هدوء استمر لأسبوع، تجددت المواجهات، جنوبي العاصمة طرابلس، في محاور خلة الفرجان وعين زارة والرملة جنوبي طرابلس.

وقالت قوات تابعة للوفاق الوطني، إنها تواصل تقدمها في محوري مطار طرابلس واليرموك جنوبي العاصمة.

وأضافت القوات في بيان لعملية “بركان الغضب”، أن “التقدم جاء عقب استهداف المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق مواقع قوات حفتر.

القدس العربي