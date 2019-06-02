“السترات الصفراء” تتظاهر للأسبوع الـ29 على التوالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظاهرت حركة السترات الصفراء في فرنسا، السبت، للأسبوع الـ29 على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة دنفر روشيرو بالعاصمة باريس، وساروا باتجاه ساحة الأمة.

ومنعت الشرطة التظاهر في شارع الشانزليزيه، وبالقرب من مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) ومن كاتدرائية نوتردام.

وفي مدينة تولوز (جنوب غربي فرنسا) استخدمت الشرطة غاز الفلفل في مواجهة المتظاهرين.

ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية الفرنسية، شارك في المظاهرات في أنحاء البلاد 9 آلاف و500 شخص، بينهم ألف و500 في العاصمة باريس، وهو أقل عدد منذ بدء الاحتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الذي شارك به 282 ألف شخص.

ولقي 11 شخصا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، وأصيب 4 آلاف و245 شخص بينهم ألف 797 شرطي، وتم توقيف 12 ألأف و107 شخص.

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