البنتاغون ينصح الصين بالحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، باتريك شاناهان، إنه يتعين على الصين الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة لأن ذلك “سيكون في مصلحة بكين”.
صرح بذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر “شانغريلا” للحوار الدولي حول قضايا الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا: “واشنطن وبكين تتنافسان، لكن هذا لا يعني وجود نزاعات”.
وأشار شاناهان إلى أن واشنطن تتعاون مع بكين في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وعقوبات الأمم المتحدة المفروضة ضد كوريا الشمالية وأزمة شبه الجزيرة الكورية، داعيا الصين في الوقت نفسه إلى “احترام سيادة دول المنطقة”.
وقال: “الولايات المتحدة تدعو إلى حرية الملاحة والطيران في منطقة المحيط الهادئ الهندي، مشددا على أنه “لا يمكن لأي دولة أن تسيطر فيها”.
روسيا اليوم
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