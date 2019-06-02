الشرطة تكشف تفاصيل حادثة (سوق البصل) بأم درمان

قتل مواطن إثر إطلاق نار بسوق البصل بأم درمان، عند محاولة مجموعة من خمسة أفراد الفرار بأموال تاجر شرعوا في الاحتيال عليه، وأوقفت الشرطة المتهمين.

وكشفت الشرطة في تعميم صحفي أمس، أن مجموعة مكونة من خمسة أفراد أحدهم نظامي يعمل بالشرطة واثنان نظاميان بالمعاش واثنان من المدنيين قاموا بالاحتيال على تاجر بسوق البصل شرق استاد الهلال بأم درمان ظهر أمس، بحجة أنهم من موظفي ديوان الضرائب، وحينما طلب صاحب المحل التثبت من هويتهم، شرعوا في الهروب بالمال الموجود بالمحل وأطلقوا النار عشوائياً مما أدى لمقتل مواطن (أ،أ) أعمال حرة، وأكدت أن قوة من الشرطة المرتكزة بالموقع تمكنت من القبض على ثلاثة من المتهمين وبالتحري المبدئي أقروا بارتكاب الجريمة، وجاري البحث للقبض على بقية المتهمين.

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وأعلنت أنه تم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المواد (93 و175 و130) من القانون الجنائي تحت إشراف النيابة العامة، ونوهت إلى أن مدير عام قوات الشرطة وبناء على التحري المبدئي أمر بفصل الشرطي المتهم وتقديمه للعدالة كمواطن عادي.

وتقدمت الشرطة حسب صحيفة الصيحة بالتعازي لأسرة المرحوم، وأشادت بدور المواطن الفاعل في هذه الحادثة المؤسفة والمعزولة، وأكدت أنها ستكون عيناً ساهرة ويداً أمينة على المواطن والوطن، وستعمل على بتر العناصر التي لا تعبر عن مؤسسة الشرطة وتاريخها الممتد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)