حميدتي: نسعى لحكومة مدنية بالقانون ومشاركة الجميع

حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، من أن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية سيكون نوعاً من الفوضى.

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وشرف “حميدتي” أمس إفطاراً نظمه المجلس الأعلى لقبائل رفاعة الكبرى وخلاوي همشكوريب والجميلاب بالساحة الخضراء حسب صحيفة الصيحة، دعماً وتأييداً للمجلس العسكري، وقال: “ليست لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني، وأضاف بأن الحكومة المدنية التي تطالب بها بعض القوى السياسية “نحن أيضاً نسعى لقيام دولة مدنية، لكن بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني”، وقال: “أي شخص يخطئ يحاسب بالقانون ولا كبير عليه”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)