أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * حميدتي: نسعى لحكومة مدنية بالقانون ومشاركة الجميع * تجمع المهنيين: شارع النيل خارج حدود الاعتصام * الشرطة تكشف تفاصيل حادثة (سوق البصل) بأم درمان الإنتباهة: * شهيد وإصابات بالرصاص في إخلاء (كولمبيا) * حميدتي: (مدنية حالياً تعني الفوضى) * (المهنيون): المجلس يخطط لفض الاعتصام الجريدة: * تجمع المهنيين: المجلس العسكري يخطط لفض الاعتصام * عصابة نظاميين تقتل مواطناً في سوق أم درمان * إصابة عشرة أشخاص على يد القوات النظامية بشارع النيل السوداني: * تجمع المهنيين: (العسكري) يخطط لفض الاعتصام بالقوة Advertisements * حميدتي: المخطط الممنهج ضد الدعم السريع وقائدها لا يخيفنا * القمة الإسلامية: ندعم خيار الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله * (الخارجية) تكشف سبب استدعاء سفير السودان بالدوحة * الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن بالرصاص بسوق أم درمان * قوى الحرية تدعو للمشاركة في صلاة العيد بميادين الاعتصام المجهر: * (حميدتي): حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية تعني الفوضى * مصرع مواطن بالرصاص في عملية تنظيف منطقة (كولمبيا) بشارع النيل * قمة التعاون الإسلامي تقرر عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل * تجمع المهنيين: المنطقة المعروفة بـ(كولمبيا) وشارع النيل خارج خريطة الاعتصام * أمريكا: المجلس العسكري لم يشكل ليحكم السودان وعليه نقل السلطة للمدنيين * شرطي ونظاميان بالمعاش يطلقون النار عشوائياً ويقتلون مواطناً بسوق أم درمان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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