تصريح خطير بشأن حركة الطيران في مطار الملك عبد العزيز بجدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.

وأشارت إدارة المطار إلى أن الحركة عادة لطبيعتها “بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية”، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.

​وفي وقت سابق من مساء السبت أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تعليق حركة الملاحة الجوية.

وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر “تويتر”، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية.

​وأضاف “حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات”. المادة السابقة ترامب يحث لندن على الانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي المقالة القادمة دونالد ترامب عن البريكست: لو كنت مكان بريطانيا ما دفعت 50 مليار دولار

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