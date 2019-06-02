ترامب يحث لندن على الانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يجب على بريطانيا رفض دفع ميزانية انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ 39 مليار دولار، والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعط بروكسل بريطانيا ما تريده.

وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، قبل زيارة الدولة التي يقوم بها لبريطانيا ابتداء من يوم الاثنين “إنه يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال، نايجل فاراج، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإجراء المحادثات مع الاتحاد”.

ومن بين هؤلاء المرشحين لإجراء المفاوضات، وزير الخارجية البريطان السابق، بوريس جونسون، الذي أشاد ترامب به في مقابلة مع صحيفة “ذا صن” البريطانية أمس الجمعة، إلى جانب وزير البريكسيت السابق دومينيك راب، ووزير الداخلية البريطاني، ساجيد جافيد.

كما قال ترامب للصحيفة البريطانية، إنه كان من الخطأ بالنسبة للمحافظين عدم إشراك نايجل فراج، زعيم حزب “بريكست”، في مفاوضات مع بروكسل،وذلك بعد نجاحه في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

وعن نايجل فاراج، قال ترامب:

“أحب نايجل كثيرا، فلديه الكثير لكي يقدمه، إنه شخص ذكي للغاية، هم لن يستعينوا به في المحادثات، ولكن فكر كيف ستتحسن الأوضاع إذا فعلوا ذلك، فهم لم يكتشفوا ذلك بعد”.

وفيما يتعلق بمشروع قانون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قال ترامب: “لو كنت أنا، فلن أدفع 50 مليار دولار، فهذا رقم هائل”.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، قبل أيام من زيارته الرسمية لبريطانيا، والتي ستستمر من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، بدعوة من الملكة إليزابيث، وذلك قبل حضوره احتفالات الحرب العالمية الثانية في فرنسا، وقيامه بزيارة إلى أيرلندا.