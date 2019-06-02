وزير دفاع أنصار الله يتوعد التحالف بـ “مفاجآت لم يتوقعها على الإطلاق”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توعد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني، المشكلة في صنعاء من جانب جماعة “أنصار الله”، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، اليوم السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية بـ”مفاجآت لم يتوقعها على الإطلاق”، في إشارة إلى إعادة تفعيل الدفاعات الجوية.

وأكد اللواء العاطفي، على أن الصناعات العسكرية اليمنية تمضي قدما في إنجازاتها التسليحية والتقنية المتطورة المواكبة لمتطلبات ومقتضيات الدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال الجمهورية اليمنية.

وقال الوزير خلال ترأسه اليوم اجتماع للجنة إعداد العقيدة العسكرية للجمهورية اليمنية “لقد طورنا وصنعنا الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة والهجومية وصنعنا القذائف والكثير من الأسلحة ونحن الآن في المراحل الأخيرة من إعادة جاهزية وتطوير وتصنيع الدفاعات الجوية المختلفة”، بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها جماعة أنصار الله “.

وأضاف العاطفي، “سنذهل المتكبرين والمتغطرسين والمعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي لن يتوقعوها على الإطلاق”.

وأشار وزير الدفاع، إلى أن مسودة وثيقة العقيدة العسكرية قد أعدت بناءاً على المتغيرات والمستجدات الراهنة بأبعادها المستقبلية وعلى مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية “وفي ضوء معطيات الحرب العدائية على اليمن أرضاً وإنسانا”.

وقال الوزير إن “قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قامت بالتخطيط وإعادة الترتيب للقوات المسلحة على مختلف مسارح العمليات وفي مختلف المناطق العسكرية وجبهات المواجهة وقد بدأنا في تنفيذ المرحلة الأولى على الواقع والتحول من الدفاع إلى الهجوم”.

وأضاف: مع كل هذه الإنجازات والنجاحات النوعية نؤكد للجميع بأن أيدينا لازالت ممدودة للسلام وفقا لاتفاق السويد.

وتابع: “… قمنا تحت أشراف الأمم المتحدة بتنفيذ إعادة الانتشار للمرحلة الأولى من ثلاثة موانئ هي الحديدة والصليف ورأس عيسى من طرف واحد، رغم جهوزيتنا العالية للدفاع عن مدينة الحديدة لعشرات السنين”.