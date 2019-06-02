المضادات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وتسقط عددا كبيرا منها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدد من الأهداف المعادية، فجر الأحد، قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل.

وبحسب مراسل سبوتنيك، استخدم سلاح الدفاع الجوي السوري صواريخ (م ط) من ريف مرابضها في ريف العاصمة دمشق، وتصدى للأهداف المعادية في أقصى القطاع الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل.

وأضاف المراسل، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأكد مصدر عسكري لـمراسل سبوتنيك وقوع عدوان إسرائيلي، مشيراً إلى أن طائرات العدو شنت غارة استهدفت الأراضي السورية وأطلقت 6 صورايخ من الأجواء اللبنانية باتجاه عمق الأراضي السورية.

وأضاف المصدر العسكري، أن سلاح الدفاع الجوي السوري تمكن من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن التصدي للصواريخ الإسرائيلية تم عبر المنظومات الدفاعية التقليدية ولم يتم الزج بمنظومات (إس 300).

المصدر نفسه أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي كان يحاول استهداف أحد المواقع العسكرية في ريف دمشق “قد يكون في منطقة الكسوة”، مؤكداً أن الهدوء عاد ليخيم على أجواء المناطق الحدودية السورية اللبنانية عن الساعة الرابعة من صباح اليوم الأحد.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية “سانا”، “إنه في تمام الساعة (3.22 بالتوقيت المحلي) من فجر اليوم الأحد الواقع بتاريخ 2/6/2019 ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من ا تجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق.