كشف الثائر محمد يحي المشهور بلقب دسيس مان مؤلف الشعارات الني راجت في ميدان الاعتصام بالقيادة العامة كاشفا تفاصيل شعاره(بس انت حاول بيت) الذي وجد انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي . وأوضح يحي بانه قابل صديقتين في ليلة من ليالي الاعتصام في بداياته يتجادلن حول الذهاب للبيت او المبيت في القيادة العامة مشيرا الى انه فاجأهن بالشعار وهو يهتف: بس انت حاول بيت فرشه ومعجون نديك Advertisements شاي الصباح نسقيك وزلابية نجازفها ليك وأشار الى انه تفاجأ بالشهرة اكبيرة التي وجدها في الشارع برواج شعاراته المتعددة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:مؤلف (انت حاول بيت كنداكة نعرسها ليك) :كنداكات وراء الشعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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