حميدتي: تشكيل حكومة مدنية في الوقت الراهن سيودي إلى الفوضى

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول؛ محمد حمدان حميدتي، أن تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية سيكون نوع من الفوضى.

وتوقفت المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بسبب الخلافات الحادة حول تشكيل المجلس السيادي.

ولوح حميدتي، في افطار رمضاني بالساحة الخضراء اليوم السبت بحسم الفوضى في البلاد لتهيئة الاوضاع للحكومة المدنية التي يشارك فيها كل الشعب السوداني؛ وتابع بالقول: "هناك من يقولون إن المجلس العسكري ضعيف، لكن هناك ضغوط من الجماهير.

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وقال "سنحسم أي فوضى لوقف حياة الناس بالقانون".

وقتل واصيب ١١ شخصا في محاولة من القوات النظامية لاخلاء شارع النيل بالقرب من ساحة الاعتصام من الظواهر السالبة.

وشهدت المنطقة الأسبوع الماضي احداث عنف أدت الى مقتل فتاة وشاب بالرصاص الحي على أيدي قوات نظامية.