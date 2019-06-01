تجمع المهنيين: لاتنازل عن موقفنا التفاوضي

قال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين؛ محمد ناجي الأصم؛ لا جديد في ملف التفاوض مع المجلس العسكري؛ وان قوى الحراك متمسكة برئاسة مدنية وأغلبية في المجلس السيادي.
واضاف في مخاطبة جماهيرية اليوم السبت ان النظام البائد لايزال مسيطر على اجهزة الدولة؛مؤكدا تمسكهم بمطالب الثورة حتى تتحقق.
ودعا الى الاستعداد للتصعيد خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدا ان قوى الحراك تتجه لإعلان العصيان المدني المفتوح.
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