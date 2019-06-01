"أطباء السودان": إطلاق نار على اعتصام الخرطوم ووفاة شاب

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المشاركة في الاعتصام ضد المجلس العسكري الانتقالي، أن متظاهرا لقي مصرعه متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار بمحيط الاعتصام بالعاصمة الخرطوم.

وقال بيان للجنة، اليوم السبت، "ارتقت روح شهيد عشريني آخر، تعرض لإصابة بالرصاص الحي في الرأس، بعد دخوله العناية المكثفة".