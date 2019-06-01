"أطباء السودان": إطلاق نار على اعتصام الخرطوم ووفاة شاب

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المشاركة في الاعتصام ضد المجلس العسكري الانتقالي، أن متظاهرا لقي مصرعه متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار بمحيط الاعتصام بالعاصمة الخرطوم.
وقال بيان للجنة، اليوم السبت، "ارتقت روح شهيد عشريني آخر، تعرض لإصابة بالرصاص الحي في الرأس، بعد دخوله العناية المكثفة".
وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي.
وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
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