اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري: إنجاح الموسم الزراعي بالقضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري والمشرف على ولايات شرق البلاد – لدى لقائه اليوم لجنة إنجاح الموسم الزراعي بولاية القضارف – أكد الاهتمام بقضايا الزراعة والعمل على إنجاح الموسم الزراعي بتوفير كافة المدخلات الزراعية بجانب الاهتمام بالكهرباء والطرق إضافة لماتم من معالجات لحل مشكلة الدقيق من سداد المديونيات الخاصة بالمطاحن.

وأبان أن المستهدف هذا الموسم في مجال الزراعة حوالي 50 مليون فدان؛ 5 منها بالري وخمسة وأربعون فدانا تمثل القطاع المطري، وأن حوجة الجازولين لهذه المساحات تقدر بـ (٥٠٠) ألف متر من الجازولين، مؤكدا توفيره لمتطلبات المراحل الزراعية بالبلاد.

وفي مجال السيولة أكد سعادة اللواء مهندس إبراهيم اعتماد (٢) مليار جنيه لتمويل الموسم عبر البنك الزراعي.

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وحول مشروع الحل الجذري لمياه القضارف أشار إلى متطلبات إكمال المشروع المالية والمقدرة بـ (١٦) مليون جنيه، مؤكدا الاهتمام بتوفيرها .

هذا وقد ترأس الفريق السر الأمين عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الاجتماع الذي سبق لقاء رئيس اللجنة الاقتصادية وقف من خلاله على المشاكل المصاحبة للموسم الزراعي بولاية القضارف من انسياب الوقود والأسمدة والسيولة والمبيدات والرسوم الولاية والمحلية، مؤكدا الشروع الفوري في حلحلة مشاكل الزراعة والعمل على إنجاح الموسم الزراعي.

من جانبه؛ جدد اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم والي ولاية القضارف الاهتمام بالزراعة والعمل على إنجاح الموسم الزراعي، داعيا لتضافر الجهود وتشديد الرقابة على انسياب المواد البترولية وحمايتها واستغلالها في أغراض الزراعة.